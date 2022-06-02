Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama: "Somut adım atın" vurgusu





UKRAYNA'DAKİ BUĞDAY KORİDORU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı gıda güvenliğinin ön plana çıktığını söyledi. Bu konuda güvenli bir koridor açabilmek için teknik çalışmaların da devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"İşte Ukrayna'daki savaştan dolayı gıda güvenliği konusunu ön planda olduğunu söyledim. Şimdi bir taraftan tekrar tarafları masaya getirmeye çalışıyoruz, barış için çalışıyoruz. Diğer taraftan da Ukrayna'daki buğdayın bir koridor, güvenli bir koridor açarak gemiler için mayınların temizlenmesiyle güvenli bir koridor açarak o gemilerin Ukrayna'daki buğday ve pahalı tüm dünyaya taşıması ihtiyaç duyan ülkelere ihraç edilmesiyle ilgili çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Türkiye, Rusya ve Ukraynalılar. Şimdi ülkeler arıyor bizi sürekli 'bizi de dahil edin bu sisteme' diye. Biz tabii herkesin katkısına açığız. Bu konularda rekabet olmaz iş birliği yapmak lazım diyoruz. Ama burada kilit ülke, kilit bir ülke olarak herkes Türkiye'yi görüyor. Çünkü başından beri bu yönde her iki tarafın da güvenini kazanan, sadece savaş döneminde değil önce izlediğimiz hep denge politikası sayesinde güvenlerini kazanan bir ülkeyiz. Sonuçta inşallah bir İstanbul'da merkez de kuracağız bununla ilgili.