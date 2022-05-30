Paris'te Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı!

Diğer yandan müzedeki diğer ziyaretçilerin camı kremayla bulanan tablonun fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarışması dikkati çekti.

TABLOYA DAHA ÖNCE DE ÇOK KEZ SALDIRI OLMUŞTU

Mona Lisa tablosuna 2009'da da Rus bir kadın elindeki çay dolu fincanı fırlatmıştı.