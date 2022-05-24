COVİD-19’da sona doğru gelmişken bu kez dünyayı maymun çiçeği kabusu sardı!

Dünyayı, bu kez Monkeypox, yani maymun çiçeği virüsü kabusu sardı! İnsanlarda ilk olarak 1970'te görülen bu virüs, deride içi sıvı dolu kabarcıklara yol açtı. Ancak bu kez ilk defa Afrika'da değil, Avrupa'nın göbeğinde ortaya çıktı! Maymun çiçeği virüsüne ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de rastlandı. Ardından 16 ülkeye yayıldı. Şimdiye kadar 80 kişide virüse rastlandı. Virüsün cinsel ilişki yoluyla bulaştığına dikkat çeken İngiliz Cinsel Sağlık Birliği Başkanı Dr. Claire Dewsnap şu açıklamayı yaptı: Bu hastalığın cinsel sağlık hizmetlerine büyük bir etkisi olacak!
ÇİÇEK AŞISI KORUYOR
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zühtü Tanıl Kocagöz, çiçek aşısının bu virüse karşı koruduğunu söyledi. "Ancak DSÖ 1982'de çiçek hastalığının sona erdiğini ilan edince bu tarihten sonra doğanlara çiçek aşısı yapılmadı. Bu aşılar her an uygulanmaya başlanabilir" dedi.
21 GÜN SÜRÜYOR
Maymun çiçeği virüsü; ateş, baş ağrısı, şiddetli halsizlik ile belirti veriyor. Deri döküntüsü genellikle ateşin artmasıyla ortaya çıkıyor. Hastalık 21 günde kendiliğinden iyileşiyor. Maymun çiçeği düşük bağışıklığa sahip insanlar ve küçük çocuklarda ağır seyredebiliyor. Düşük bağışıklığa sahip olanlarda ve çocuklarda daha sık görülüyor. Kabarcıklar, yüksek ateşten 1-2 gün sonra ortaya çıkıyor. 21 gün sonra da sönüyor.