COVİD-19’da sona doğru gelmişken bu kez dünyayı maymun çiçeği kabusu sardı!

Dünyayı, bu kez Monkeypox, yani maymun çiçeği virüsü kabusu sardı! İnsanlarda ilk olarak 1970'te görülen bu virüs, deride içi sıvı dolu kabarcıklara yol açtı. Ancak bu kez ilk defa Afrika'da değil, Avrupa'nın göbeğinde ortaya çıktı! Maymun çiçeği virüsüne ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de rastlandı. Ardından 16 ülkeye yayıldı. Şimdiye kadar 80 kişide virüse rastlandı. Virüsün cinsel ilişki yoluyla bulaştığına dikkat çeken İngiliz Cinsel Sağlık Birliği Başkanı Dr. Claire Dewsnap şu açıklamayı yaptı: Bu hastalığın cinsel sağlık hizmetlerine büyük bir etkisi olacak!