Maymun çiçeği yayılıyor! ’Cinsel yolla bulaşıyor’ iddiası... Fetiş festivaliyle başladı!

MAYMUN ÇİÇEĞİ DERİ DÖKÜNTÜLERİNE SEBEP OLUYOR

Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olduğu bilinen maymun çiçeği virüsünün İspanya'da 23, Portekiz'de 20, İngiltere'de 8, Kanada'da 15, ABD'de ise 1 kişide tespit edildiği belirtildi.

Orta ve Afrika'da görülen ve endemik bir virüs olarak kabul edilen monkeypox (maymun çiçeği) virüsü Avrupa'nın ardından ABD'de de etkisini gösterdi. Henüz bir tedavisi bulunmayan hastalık, büyük endişe yarattı.