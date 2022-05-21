Maymun çiçeği yayılıyor! 'Cinsel yolla bulaşıyor' iddiası... Fetiş festivaliyle başladı!
Koronavirüs salgını etkisini kaybederken dünyanın gündemine Maymun çiçeği (Monkeypox) denen yeni bir virüs girdi. Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, maymun çiçeği virüsü ile bağlantılı şüpheli vaka sayıları artmaya devam ederken, yetkililer monkeypox adlı virüsün şu ana kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD ve Kanada'da tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan Avrupa'da artan vakaların kaynağının Belçika'daki 'fetiş' festivalinin olduğu iddia edildi.
Koronavirüs salgını etkisini kaybederken dünyanın gündemine Maymun çiçeği (Monkeypox) denen yeni bir virüs girdi. Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, maymun çiçeği virüsü ile bağlantılı şüpheli vaka sayıları artmaya devam ederken Avrupa'da artan vakaların kaynağının Belçika'daki 'fetiş' festivalinin olduğu iddia edildi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ DERİ DÖKÜNTÜLERİNE SEBEP OLUYOR
Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olduğu bilinen maymun çiçeği virüsünün İspanya'da 23, Portekiz'de 20, İngiltere'de 8, Kanada'da 15, ABD'de ise 1 kişide tespit edildiği belirtildi.
Orta ve Afrika'da görülen ve endemik bir virüs olarak kabul edilen monkeypox (maymun çiçeği) virüsü Avrupa'nın ardından ABD'de de etkisini gösterdi. Henüz bir tedavisi bulunmayan hastalık, büyük endişe yarattı.
MONKEYPOX CİNSEL YOLLA BULAŞIYOR İDDİASI
Yetkililer, virüsün cinsel yolla bulaştığına dair bulguların olduğunu aktardı. Portekiz'deki yetkililer 20 maymun çiçeği vakasından 5'inin durumunun iyi olduğunu açıklarken, İspanya'da 23 maymun çiçeği vakasından büyük çoğunluğunun Madrid bölgesinde tespit edildiği belirtildi.
Kanadalı yetkililer 15 maymun çiçeği vakasının incelendiğini belirtirken, ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 1 kişide ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı. İngiltere'deki yetkililer ise maymun çiçeği virüsü ile ilişkilendirilen vakaların virüsü yurtdışı seyahatleri sırasında kaptığına dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi.