ABD Başkanı Biden'dan Çin'e 'Tayvan' mesajı: Askeri karşılık veririz

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa giden süreçte Ukrayna'yı gazladığı bilinen ABD Başkanı Joe Biden bu kez Çin ve Tayvan arasındaki krizi kaşımaya başladı.
JOE BIDEN: ÇİN'E ASKERİ KARŞILIK VERİRİZ
Asya ziyareti için Japonya'da olan ABD Başkanı Joe Biden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Biden, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde askeri yanıt vereceklerini açıkladı.
GEÇTİĞİMİZ YIL BÜYÜK KRİZ YAŞANMIŞTI
Çin ordusu 2021'de Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" olarak belirlediği bölgeye çok sayıda savaş uçağıyla girmesi, Tayvan Boğazı'nda yeni bir askeri gerilimin kapıda mı olduğu sorusuna yol açtı.
Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirirken 4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana en çok uçağın yer aldığı "ihlal" olarak kayda geçti.
Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun kutlandığı 1 Ekim Ulusal Günü ve izleyen haftada tatile giren Çin tarafı söz konusu askeri faaliyetin sebebine dair henüz resmi açıklama yapmazken devlet medyasında yer alan haber ve yorumlarda, uçuşların Demokratik İlerici Partinin (DPP) bağımsızlık eğilimli lideri Tsai Ing-wen ve destekçilerine yönelik bir "savaş uyarısı" olduğu belirtildi.
ABD'li yetkililer uçuşları "provokasyon" olarak nitelerken Beyaz Saraydan ve ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalarda, bölgedeki gelişmelerin yakından izlediği ve Tayvan'a desteğin sürdürüleceği mesajı verildi.
Çin tarafının uçuşları sürdürüp sürdürmeyeceği henüz öngörülemezken gerilimin ne yönde seyredeceği ileriki günlerde atılacak adımlara bağlı olacak.
ÇİN VE TAYVAN ARASINDAKİ GERİLİM
Tayvan Adası, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japon işgalinin sona ermesi ve Çin egemenliğine geçmesinden bu yana, bölgedeki gerilim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Anlaşmazlık, Pekin yönetiminin, geçtiğimiz yıl Tayvan'daki hükümetin "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye rekor sayıda savaş uçağıyla girmesiyle yeniden uluslararası gündemde öne çıktı.
Tayvan ile Çin anakarası arasındaki cepheleşme, 1949'dan bu yana geçen 70 yılı aşkın sürede bölgede çok sayıda çatışma ve askeri gerilime yol açtı.
Tayvan Boğazı, bugün de yeni gerilimlere gebe görünüyor.
BATI PASİFİK'İN STRATEJİK "DARALMA NOKTASI"
Geçmişte Portekiz sömürgesi olup "Formoza" adıyla bilinen ada, Pasifik Okyanusu'nun batı kıyısında, ABD'li tarihçi ve askeri strateji uzmanı Alfred Thayer Mahan'ın büyük güçlerinin deniz hakimiyeti stratejilerinin temelini oluşturduğunu öne sürdüğü, okyanusun dar geçitlere ve boğazlara bağlandığı "daralma noktalarının" en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor.