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    • 04.09.2020 15:38
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    • 04.09.2020 15:38
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    : ve arasında büyük gerilim! uçağını düşürdüler

    hava savunma sistemleri, sınır ihlali yapan ’e uçağını düşürdü.. medyasının haberine göre, Çin'e ait SU-35 uçağının pilotunun yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi. Tayvan ve Çin'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    İki ülke arasında büyük gerilim! Savşa uçağını düşürdüler...

    hava savunma sistemleri, sınır ihlali yapan 'e uçağını düşürdü. medyası, uçağın düşürülme anı ve pilotun kurtulduğu anların görüntüsü olduğu ileri sürülen görüntüleri yayınladı.

    Hindistan medyasının haberine göre, Tayvan THAAD misil sisteminin sınır ihlali yaptığı iddia edilen Çin'e ait bir Su-35 uçağını düşürdüğü bildirildi.

    Çin'e ait SU-35 savaş uçağının pilotunun yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi. Tayvan ve Çin'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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