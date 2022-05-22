Emmanuel Macron'un yeni kabinesi! Sağcılar 'sola kayıyor' solcular 'sağa kayıyor' diyor

24 Nisan'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Macron'un 16 Mayıs'ta Borne'u başbakanlık görevine atamasıyla Fransa'da 5. Cumhuriyet tarihinde başbakanlık görevine getirilen kadın sayısı 2 oldu. Kurulması yaklaşık bir ay süren yeni kabinedeki bazı siyasiler ise farklı tepkilere yol açtı.
Elisabeth Borne
"SAĞCILAR SOLA KAYAN SOLCULAR SAĞA KAYAN KABİNE" DİYOR
Aşırı sağcılar yeni kabineyi "sola kayan" bir hükümet olarak görürken, aşırı solcular tarafından ise "sağcı" bir kabine olarak değerlendiriliyor.
Başbakan Borne kendisini sol görüşlü bir siyasetçi olarak nitelendiriyor, ancak 13'ü kadın olmak üzere 27 isimden oluşan kabinede, önemli bakanlıkların başında sağ görüşlü siyasetçiler bulunuyor.
BAŞBAKAN BORNE'UN ENFLASYON, TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU VE ÇEVRE KONUSUNDA ATACAĞI ADIMLAR MERAK EDİLİYOR
Siyasi hayatına 1980'li yılların sonunda başlayan ve çeşitli bakanlıklarda danışman olarak görev yapan Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanlığı, Ekoloji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yaptı.
Amelie de Montchalin
Borne'nun, ülkenin gündemindeki enflasyon ve alım gücü sorunları, tartışmalı emeklilik reformunun yanı sıra çevreyle ilgili atacağı adımlar merakla bekleniyor.
Yeni Başbakan Borne, Macron'un isteği üzerine aynı zamanda "ekolojik planlamadan" sorumlu. Borne'a çevre konusunda destek olacak Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığına Amelie de Montchalin, Enerji Geçiş Bakanlığına da Agnes Pannier-Runacher getirildi.
Agnes Pannier-Runacher
Borne, TF1 kanalına verdiği demeçte, Ulusal Meclis'e gelecek ilk yasa tasarısının, alım gücüne ilişkin olacağının sinyalini verdi. Borne ayrıca, ekolojik geçişin tüm kamu politikalarına sirayet etmesi gerektiğine işaret etti.
YENİ HÜKÜMETİN ESKİ BAKANLARI
Yeni kabinde, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti görevlerine devam ediyor.