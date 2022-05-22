Emmanuel Macron'un yeni kabinesi! Sağcılar 'sola kayıyor' solcular 'sağa kayıyor' diyor

24 Nisan'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Macron'un 16 Mayıs'ta Borne'u başbakanlık görevine atamasıyla Fransa'da 5. Cumhuriyet tarihinde başbakanlık görevine getirilen kadın sayısı 2 oldu. Kurulması yaklaşık bir ay süren yeni kabinedeki bazı siyasiler ise farklı tepkilere yol açtı.



Elisabeth Borne

"SAĞCILAR SOLA KAYAN SOLCULAR SAĞA KAYAN KABİNE" DİYOR

Aşırı sağcılar yeni kabineyi "sola kayan" bir hükümet olarak görürken, aşırı solcular tarafından ise "sağcı" bir kabine olarak değerlendiriliyor.

Başbakan Borne kendisini sol görüşlü bir siyasetçi olarak nitelendiriyor, ancak 13'ü kadın olmak üzere 27 isimden oluşan kabinede, önemli bakanlıkların başında sağ görüşlü siyasetçiler bulunuyor.

BAŞBAKAN BORNE'UN ENFLASYON, TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU VE ÇEVRE KONUSUNDA ATACAĞI ADIMLAR MERAK EDİLİYOR

Siyasi hayatına 1980'li yılların sonunda başlayan ve çeşitli bakanlıklarda danışman olarak görev yapan Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanlığı, Ekoloji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yaptı.