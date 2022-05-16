Rusya Devlet Başkanı Putin'den İsveç ve Finlandiya'nın 'NATO' talebine ilişkin mesaj: Tepki vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'ya üye olmak için talepte bulunan İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin açıklama yaptı.

Putin, "NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un bugün yaptığı "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata" açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan da konuya ilişkin bir açıklama gelmişti.

"TEHDİTLERİ&NBSP;YAKINDAN İNCELİYORUZ"

Peskov, Moskova olarak süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarının Avrupa'nın güvenliğini güçlendireceğini ve durumu iyileştireceğini düşünmüyoruz. Daha doğrusu bu bizi ikna etmiyor. Bu ciddi ve bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılmalarının bizim güvenliğimize karşı olabilecek tehditlerini yakından inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın da NATO'ya üye olabileceğini fakat Rusya ile Ukrayna arasında toprak paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğunu vurgulayan Peskov, "Bizim Finlandiya ve İsveç ile bir toprak anlaşmazlığımız yok. Ukrayna'da NATO'ya katılabilir ancak bu durumda ittifaka katılan bir devlet ile toprak paylaşımı sorunu yaşanabilir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin flaş mesajlar verdi.

"OLUMLU BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: