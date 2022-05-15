NATO'da son söz Türkiye'nin! Dünya İsveç ve Finlandiya için Ankara'nın kararına kilitlendi

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğini görüşmek üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğine olumlu bakmıyoruz" açıklamasının ardından gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda.
İki gün sürecek kritik oturumlara Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakanlar, dün akşam İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının da katılımıyla gayri resmi çalışma yemeğinde buluştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi.
Türkiye'nin çıkışı sonrası köşeye sıkışan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetti.