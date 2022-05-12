İslam düşmanları yine ateşle oynuyor! Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı

Karşı göstericilerin tepki gösterdiği provokasyonda Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken, İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağladı. Paludan, provokasyon yapacağı gösteri yerine istihbarata ait kurşun geçirmez zırhlı araçla götürülürken 20 polis aracı kendisine eşlik etti.
Boras'taki provokasyonda bir nehrin kenarında polis tarafından durdurulan karşıt göstericilerden 6 kişi, nehre atlayarak Paludan'ın yanına ulaşmak istedi. Paludan'ın yanına kadar yüzen göstericiler polis tarafından gözaltına alınırken, göstericilerden biri tutuklandı.
Paludan Kur'an-ı Kerim yakarken, karşıt göstericilerden ağlayarak sinir krizi geçirenler oldu.
2017'DEN BERİ...
Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.