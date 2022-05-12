İslam düşmanları yine ateşle oynuyor! Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı

Boras'taki provokasyonda bir nehrin kenarında polis tarafından durdurulan karşıt göstericilerden 6 kişi, nehre atlayarak Paludan'ın yanına ulaşmak istedi. Paludan'ın yanına kadar yüzen göstericiler polis tarafından gözaltına alınırken, göstericilerden biri tutuklandı.