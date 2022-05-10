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    • Dünya
    • 10.05.2022 23:23
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    • 10.05.2022 23:37
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ateşle oynuyor! Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözler

    Türkiye'nin gücünden korkan Yunanistan, abisi ABD'ye güvenip hadlerini aşıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin ABD ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın kendilerini güvende hissetmeleri için bir araç olduğunu söyledi. Amerika'nın uşaklığını yapan Yunan Bakan, "Dendias, "ABD'nin askeri varlığını istiyoruz. Evet, Dedeağaç Limanı'nın ticari olmasını istemiyoruz ve tam da bu, Erdoğan'ı rahatsız etti." şeklinde skandal ifadelere imza attı.

    Nikos Dendias ateşle oynuyor!

    Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Dendias, Yunanistan ile ABD arasındaki karşılıklı savunma iş birliği anlaşmasının ikinci protokolünün onaylanmasına ilişkin Meclis Savunma ve Dış ilişkiler Komisyonunda yaptığı açıklamada "Yunanistan-ABD Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması, ufkumuzu açabilmemiz, algımızı büyütebilmemiz, bize güç vermek yerine, bizi zayıflatan korku sendromlarına tekrar dönmememiz için içeride güvenli hissetmemizi sağlayan bir araçtır. Yunanistan'ın, Türk-Yunan anlaşmazlıklarının esiri olmaması ve Balkanlara açılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

    Dedeağaç Limanı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dendias, buranın Balkanlar için bir enerji kavşağına dönüşmesinin Yunanistan için önemli olduğunu savundu.

    Dendias, "ABD'nin askeri varlığını istiyoruz. Evet, Dedeağaç Limanı'nın ticari olmasını istemiyoruz ve tam da bu, Erdoğan'ı rahatsız etti." dedi.

    Yunanistan ve ABD Ekim 2021'de Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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    Haberler Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ateşle oynuyor! Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözler
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