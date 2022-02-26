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    • 26.02.2022 21:42
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    • 26.02.2022 21:44
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a Ukrayna yanıtı: Uğraşı her koşulda Türkiye'yi karalamak

    Doğu Akdeniz ve Ege'de her fırsatta tahrik kartını kullanan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden de Türkiye'yi hedef aldı. Dendias, "Türkiye'nin Ukrayna'daki durumdan faydalandığı" şeklinde anlamsız bir iddia ortaya attı. Dendias'a yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.

    Dendias’a füze!

    Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden anlamsız şekilde Türkiye'yi hedef aldı.

    Dendias sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Ukrayna'daki durumu fırsatçı bir şekilde kullanmaya çalışması sadece zararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönündeki suçlamasına yanıt verdi.

    Çavuşoğlu, "Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" yanıtını verdi.

    Çavuşoğlu, Dendias'ın suçlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Paylaşımında Bakan Çavuşoğlu, "Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.

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