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    • Dünya
    • 10.05.2022 21:31
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    • 10.05.2022 21:38
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    Elon Musk dünyaya duyurdu! Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracak mı?

    Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alarak dünya gündemine oturan Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını belirterek, söz konusu yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" olduğunu ifade etti.

    Elon Musk dünyaya duyurdu!

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabı, 2021'deki Kongre baskınını teşvik ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın platformdaki ilk icraatı Donald Trump hakkında olacak.

    Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yaptı. Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını söyleyen Musk, söz konusu yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" olarak nitelendirdi.

    Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

        Trump, Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı.
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        Haberler Dünya Elon Musk dünyaya duyurdu! Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracak mı?
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