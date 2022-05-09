Elon Musk'tan flaş paylaşım: Gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi

Son dakika haberi... Twitter'ın yeni patronu Elon Musk platformda paylaştığı mesajı ile gündemde.
Sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' dedi. Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
90 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'un paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde yorum, 80 bine yakın retweet ve 500 binin üzerinde beğeni aldı.
Konu ile ilgili kısa sürede pek çok spekülasyon yapılırken Musk'tan henüz net bir açıklama gelmedi.
Musk'ın tweet'le neye atıfta bulunduğu bilinmiyor, ancak milyarder iş insanı, mikro blog sitesini zaman zaman 'mizah' amacı ile de kullanıyor.
HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI
Dünyanın en zengin insani olan Musk, Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı.
Musk buradaki eğitimi sırasında internet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi olan PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon Dolar karşılığında sattı.