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    • Dünya
    • 09.05.2022 13:46
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    • 09.05.2022 13:48
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    Elon Musk'tan Japonya'ya "nüfus" uyarısı: Er geç yok olacaklar

    Son dönemde Twitter hamlesiyle gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'tan Japonya'ya 'nüfus' uyarısı geldi. Elon Musk azalan doğum oranlarını tersine çeviremediği sürece "Japonya'nın er geç yok olacağı" uyarısında bulundu

    Japonya’yı uyardı: Yok olacaklar

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, "Japonya'nın er geç yok olacağı" uyarısında bulundu.

    ÜLKE NÜFUSUNDA REKOR DÜŞÜŞ
    Musk, Japon Kyodo ajansının Twitter üzerinden paylaştığı "ülke nüfusunda 2021'de rekor düşüş" haberine, sosyal medya hesabından cevap verdi.

    "JAPONYA ER GEÇ YOK OLACAK"
    "Bariz olanı beyan ettiğini" kaydeden Musk, "Doğum oranının ölüm oranını aşmasına neden olacak bir değişim yaşanmadığı sürece, Japonya er geç yok olacak." görüşünü dile getirdi.

    Geçen ay yayımlanan haberde Japonya nüfusunun 2021'de 644 bin azalarak 125,5 milyona gerilediği, bunun "11 yıldır art arda yaşandığı ve 1950'den beri en büyük düşüş" olduğu vurgulanmıştı.

    Hükümet verilerine göre, ülkede geçen yıl 831 bin doğum, 1,44 milyon ölüm kayda geçti.

    Son veriler ışığında Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11,8'i ise 14 yaş ve altında bulunuyor.

    Twitter'ın yeni patronu Elon Musk platformda sabah paylaştığı ilginç mesajı ile gündeme gelmişti.

    Sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' dedi. Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

    90 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'un paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Konu ile ilgili kısa sürede pek çok spekülasyon yapılırken Musk'tan henüz net bir açıklama gelmedi.

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