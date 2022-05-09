Alman DW'den şeytani oyun! Sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutum deşifre oldu

DW'nin Türkiye'ye servis etmediği haberinde, Yunanistan'ın mültecileri engellemek için kullanacağı ses dalgalarında askeri araç ve personeli kullanacağı vurgulanıyor.



Türkiye'de izlenmesine izin verilmeyen video sosyal medyada gündem oldu. DW'nin Türkiye'de erişime kapattığı video şu şekilde:









YABANCI DİLDE BAŞKA TÜRKÇE'DE BAŞKA

DW, Türkiye'de Avrupa'da yaptığı haberlerin tam tersini yapıyor. Son günlerde sığınmacılar konusunda birçok yayın paylaşan DW'nin bazı haberleri şöyle:











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