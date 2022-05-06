Netflix'te deprem! Hissedarlar aboneliklerdeki düşüşü saklaması nedeniyle şirkete dava açtı

Netflix'in hisseleri, abone sayılarında düşüş yaşandığının duyurulmasının ardından ocak ayında yüzde 20 değer kaybetmişti. 20 Nisan'da ise platfmormun 200 bin abone kaybettiği ve 2.5 milyon yeni abone hedefine ulaşılamadığı açıklanmıştı.

TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK KAYIP

Bunun sonucunda şirket, bir gün içinde tarihindeki en büyük kaybı yaşadı. Hisse fiyatları 199.87 dolara kadar geriledi.