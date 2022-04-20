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    • Teknoloji
    • 20.04.2022 10:36
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    • 20.04.2022 10:42
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    Netflix kan kaybediyor: Abone sayısında büyük düşüş! Hisseler yüzde 25 çakıldı

    İnternetten dizi ve film izleme platformu Netflix, 10 yıldan uzun bir süredir ilk kez üye kaybetti. Netflix'in abone sayısı yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu. İlk çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından Netflix'in hisseleri ise tam yüzde 25'e yakın değer kaybetti. Rekabetin arttığı online yayın platformu sektörünün öncüsü Netflix'in hisseleri yıl başından beri yüzde 40 değer kaybetmiş durumda.

    Netflix’in abone sayısı düştü: Hisseleri çakıldı

    Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

    Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,7 milyar dolar olmuştu.



    Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,75 dolardan 3,53 dolara indi.

    YILLARDIR KULLANICI SAYISI İLK KEZ DÜŞTÜ
    Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu.



    Mart ayı başında Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonra Rusya'daki hizmetini askıya alma kararı Netflix için 700 bin üyenin kaybıyla sonuçlandı.

    Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 221,6 milyon oldu. Şirket hedefi 2.5 milyon yeni üye kazanmaktı. Yani Rusya - Ukrayna savaşı yaşanmasa dahi Netflix hedefinden 2 milyon az abone kazanmış olacaktı.



        En son Ekim 2011'de abone kaybı bildiren Netflix, abone kaybının yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesinin ve söz konusu kaybın 2 milyonu bulmasının beklendiğini kaydetti.

        HİSSELERİ DÜŞÜŞ YAŞADI
        Bilançonun açıklanması Netflix hisselerinin çökmesine neden oldu. Piyasaların kapanmasından sonra yapılan işlemlerde şirket yüzde 25 değer kaybetti.

        Rekabetin arttığı online yayın platformu sektörünün öncüsü Netflix'in hisseleri yıl başından beri yüzde 40 değer kaybetmiş durumda.

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