Netflix kan kaybediyor: Abone sayısında büyük düşüş! Hisseler yüzde 25 çakıldı

Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.



Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,7 milyar dolar olmuştu.