Rusya-Ukrayna savaşında vurulan Azovstal fabrikasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

SİLAH BIRAKMA TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

LAzovstal Metalürji Fabrikası sahasında bulunan Ukrayna güçlerinin sıkı bir şekilde kuşatma altında olduğunu kaydeden Şoygu, "Milliyetçilere, hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.