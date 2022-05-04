ABD'den yeni Rusya hamlesi! İstihbarat servisi CIA, VPN kullanın diyerek duyurdu: Ülkesini ispiyonlayacak kişi aranıyor

Washinton Post'ta yer alan habere göre, CIA, istihbarat sağlayacak muhbirlerin Rusya tarafından yakalanmaması için, kullanıcıların anonim olarak çevrim içi bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak ayrıntılı Rusça talimatlar paylaştı.
Washinton Post'ta yer alan habere göre, CIA, istihbarat sağlayacak muhbirlerin Rusya tarafından yakalanmaması için, kullanıcıların anonim olarak çevrim içi bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak ayrıntılı Rusça talimatlar paylaştı.
"Bizimle iletişime geçmek için ev veya ofis bilgisayarınızı kullanmayın" uyarısında bulunulan talimat metninde, çok özel bir VPN kullanılması gerektiği vurgulandı.
İSTİHBARAT İÇİN ÇOK RİSKLİ BİR ADIM
İCIA'nin adımını değerlendiren yetkililer, daha fazla Rus istihbarat bilgilerini ele geçirmek için riskli bir adım atıldığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan ve ismi gizli tutulan bir CIA yetkilisi, "Endişeli Ruslar, CIA ile bağlantı kurmaya çalışıyor ve biz de güvenli bir şekilde iletişim kurmalarının yolunu sağlamak istedik" ifadesini kullandı.
Rusya'da da görev yapan ve eski bir CIA çalışanı olan John Sipher, yayınlanan talimatlar ile ilgili uyarılarda bulunarak "Bugün ilk temas için bir elçiliğe yürümekten veya sokakta bir ABD'li ile yakınlaşmaktan daha güvenli yöntemler önermenin uygun olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.