ABD'den yeni Rusya hamlesi! İstihbarat servisi CIA, VPN kullanın diyerek duyurdu: Ülkesini ispiyonlayacak kişi aranıyor

Rusya'da da görev yapan ve eski bir CIA çalışanı olan John Sipher, yayınlanan talimatlar ile ilgili uyarılarda bulunarak "Bugün ilk temas için bir elçiliğe yürümekten veya sokakta bir ABD'li ile yakınlaşmaktan daha güvenli yöntemler önermenin uygun olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.