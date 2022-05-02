Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Zelenskiy'nin 'Türkiye' açıklamasına ilişkin konuştu: Zelenskiy Erdoğan'a minnettar

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Yunanistan'da yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği demeçte Türkiye'ye ilişkin kullandığı ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı.
"İÇERİĞİNDEN KOPARILMIŞ BAZI KISIMLAR KASITLI OLARAK YAZILDI"
Büyükelçi Bodnar, "Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki Türk heyetinin Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan başarılı müzakerelerin bunun örneğini teşkil ettiğini vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:
"TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARI SON DERECE DEĞERLİDİR"
"Türkiye'nin savaşta olan Ukrayna'ya insani yardımı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yetim çocuklar ile birlikte ülkemizin diğer vatandaşlarını kabulü son derece değerlidir."