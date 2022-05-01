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    • Dünya
    • 02.05.2022 01:48
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    • 02.05.2022 01:48
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    Irak Kerkük'te kum fırtınası felaketi! 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

    Irak'ın Kerkük eyaletinde etkisini artıran kum fırtınası bölge sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Nefes almanın zorlaştığı iklim koşullarında 50 kişi hastanelik oldu.

    AA
    Irak Kerkük’te kum fırtınası felaketi!

    Irak'ın batı ve güney illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

    Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

    Kent merkezi ve civardaki köylerden 50 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, bunların büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı, tıbbi müdahalenin ardından da taburcu edildiği kaydedildi.

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    Haberler Dünya Irak Kerkük'te kum fırtınası felaketi! 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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