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    • Dünya
    • 26.04.2022 09:52
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    • 26.04.2022 09:52
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    Aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın Twitter hesabı İslam dini ve Hz. Muhammed'e yönelik sözleri nedeniyle askıya alındı

    Son dakika... Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın Twitter hesabı, İslam dini ve Hz. Muhammed'e yönelik sözleri nedeniyle sosyal medya platformu tarafından askıya alındı. Wilders, sosyal medya aracılığıyla Pakistan vatandaşlarından gelen ölüm tehditleri üzerine, Twitter hesabından ülkenin Başbakanı Şehbaz Şerif'e yönelik bir mesaj paylaşmıştı.

    Hollandalı ırkçı liderin hesabı askıya alındı

    Twitter yönetimi, bazı mesajları silmesi durumunda Wilders'in hesabının açılacağını bildirdi. Ancak aşırı sağcı lider, kuralları ihlal etmediğini savundu.

    Twitter'ın son kararında, Wilders'in kendisine gelen ölüm tehditleri ile ilgili olarak Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e yaptığı çağrıyı içeren mesajının etkili olduğu belirtildi.

    Özgürlük Partisi (PVV) lideri, Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a, Twitter'ın kendisine, "nefret söylemi ile ilgili kuralları çiğnediği için" hesabının askıya alındığını bildirdiğini söyledi.
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        Haberler Dünya Aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın Twitter hesabı İslam dini ve Hz. Muhammed'e yönelik sözleri nedeniyle askıya alındı
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