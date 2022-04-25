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    • Dünya
    • 25.04.2022 21:59
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    • 25.04.2022 22:15
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    Günlerdir merakla bekleniyordu: Elon Musk Twitter'ı satın aldı

    Dünya kamuoyunun günlerdir merakla beklediği Elon Musk ve Twitter arasındaki görüşmeler sona erdi. Bu kapsamda Twitter'dan yapılan açıklamada, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifi üzerinde kesin olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Duyurunun ardından hem Twitter'in hisseleri hem de Dogecoin fiyatı adeta uçuşa geçti.

    Elon Musk Twitter’ı satın aldı

    Dünya kamuoyunun günlerdir merakla beklediği Elon Musk ve Twitter arasındaki görüşmeler sona erdi.

    Bu kapsamda Twitter'dan yapılan açıklamada, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifi üzerinde kesin olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

    TWITTER LOGOSU DOGECOIN'E BENZEYEBİLİR
    İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor.

        Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor.

        Satışın olması halinde Twitter'ın logosunun Dogecoin logosuna benzer bir hal alması da beklentiler içinde.

        Ayrıca Twitter'ı satın alması halinde tweetlere düzenleme yapılabileceğine dair değişikliği de gerçekleştirmesi bekleniyor.

            Musk yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." dedi.

            Haberin ardından Twitter hisseleri yaklaşık %6 yükseldi.
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            Elon Musk Twitter’ı satın aldı
            Haberler Dünya Günlerdir merakla bekleniyordu: Elon Musk Twitter'ı satın aldı
                SON DAKİKA