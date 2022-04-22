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    • Dünya
    • 22.04.2022 09:17
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    • 22.04.2022 09:25
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    Mariupol’de toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi! Dehşet kareleri...

    ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol’de çektiği uydu fotoğrafları ile Rus ordusunun kazdığı toplu mezarlar tespit edildi. İşte savaşın vahşi yüzü...

    Dehşet kareleri...

    Rusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde kazılan toplu mezarlar, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın farklı tarihlerde çektiği uydu fotoğrafları ile tespit edildi.

    Maxar'ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol'ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde çektiği uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ile ortaya çıkan toplu mezarların, 23 ve 26 Mart tarihleri arasında genişlemeye başladığı tespit edildi.

    Toplu mezarların, köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü.

        Maxar, "Mezarlar, doğrusal sıralardan oluşan dört bölümde hizalanmış ve 200'den fazla yeni mezar içermekte" ifadelerini kullandı.



        "ALMAN FAŞİSTLERİNİN YERİNE RUSLAR GELDİ"
        Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadeleri kullanılarak, "Neredeyse 80 yıl önce Naziler, Agrobaza köyünde 12 bin Mariupol sakinini vurarak öldürdü. Manhush yakınlarında. En fazla 13 kilometre. Tarih tekerrür ediyor. Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" denildi.
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        Haberler Dünya Mariupol’de toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi! Dehşet kareleri...
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