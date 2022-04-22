Mariupol’de toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi! Dehşet kareleri...

Rusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde kazılan toplu mezarlar, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın farklı tarihlerde çektiği uydu fotoğrafları ile tespit edildi.
Maxar'ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol'ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde çektiği uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ile ortaya çıkan toplu mezarların, 23 ve 26 Mart tarihleri arasında genişlemeye başladığı tespit edildi.
Toplu mezarların, köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü.