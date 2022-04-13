RAMAZAN İMSAKİYE
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Sivil ölümler devam ediyor! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Cesetler 720'yi geçti

Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerde ortaya çıkan sivil can kayıplarında bilanço giderek ağırlaşıyor. Kiev bölgesinde Rus saldırıları nedeniyle ölen sivillerden cesedi tespit edilenlerin sayısının 720'yi geçtiği belirtilirken, 200'den fazla kişinin de kayıp olduğunu ifade edildi. İşte bölgeden dehşet kareleri...

13.04.2022 09:54 - Son Güncelleme: 13.04.2022 09:54
Sivil ölümler devam ediyor! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Cesetler 720’yi geçti


Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 720'yi geçtiğini, 200'den fazla sivilin ise kayıp olduğunu açıkladı.

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Sivil ölümler devam ediyor! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Cesetler 720’yi geçti


Nebitov, Ukrayna İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar Kiev bölgesinde Rus askerlerinin işlediği suçlarla ilgili 3 binden fazla soruşturma açıldığını bildirdi.

Sivil ölümler devam ediyor! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Cesetler 720’yi geçti


Kiev bölgesinde Rus saldırıları nedeniyle ölen sivillerden cesedi tespit edilenlerin sayısının 720'yi geçtiğini belirten Nebitov, 200'den fazla kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

Sivil ölümler devam ediyor! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Cesetler 720’yi geçti


Bazı sivillerin evlerinde yatağında vurulduğu, bazılarının da evlerinin bodrum katında hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Sivil ölümler devam ediyor! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Cesetler 720’yi geçti

Evlerde bulunan cesetler, torbalara konulduktan sonra soğutucu bulunan kamyonetlere yüklenerek kimlik tespitleri yapılıyor ve ardından defnediliyor.

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