Sivil ölümler devam ediyor! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Cesetler 720'yi geçti
Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerde ortaya çıkan sivil can kayıplarında bilanço giderek ağırlaşıyor. Kiev bölgesinde Rus saldırıları nedeniyle ölen sivillerden cesedi tespit edilenlerin sayısının 720'yi geçtiği belirtilirken, 200'den fazla kişinin de kayıp olduğunu ifade edildi. İşte bölgeden dehşet kareleri...
13.04.2022 09:54 - Son Güncelleme: 13.04.2022 09:54
Evlerde bulunan cesetler, torbalara konulduktan sonra soğutucu bulunan kamyonetlere yüklenerek kimlik tespitleri yapılıyor ve ardından defnediliyor.