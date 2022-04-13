Sivil ölümler devam ediyor! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Cesetler 720’yi geçti



Nebitov, Ukrayna İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar Kiev bölgesinde Rus askerlerinin işlediği suçlarla ilgili 3 binden fazla soruşturma açıldığını bildirdi.

