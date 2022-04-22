Fransa'dan Avrupa'ya 'Rusya ile müzakere' mesajı: "Konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye veya Çin olacak"





BAŞKAN ERDOĞAN VE Şİ CİNPİNG'İ İŞARET ETTİ

Macron, "Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin ile her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak." dedi.