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    • Dünya
    • 22.04.2022 17:46
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    • 22.04.2022 18:59
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    Fransa'dan Avrupa'ya 'Rusya ile müzakere' mesajı: "Konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye veya Çin olacak"

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping olacak" dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Fransa’dan Rusya açıklaması! Türkiye ve Çin...

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



    Bir süredir telefonda görüşmediği Putin ile görüşmeye devam edeceğini belirten Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin ile görüşmek gerektiğini söyledi.



    BAŞKAN ERDOĞAN VE Şİ CİNPİNG'İ İŞARET ETTİ
    Macron, "Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin ile her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak." dedi.



        ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI...
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın askeri çözümü bulunmadığını ifade eden Macron, çözüm için askeri yol seçilirse, üçüncü dünya savaşının tercih edildiğini belirtti.



        Macron, Ukrayna'nın, silah yardımı yapmamaları halinde Rusya'ya karşı direnemeyeceğini kaydetti.
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        Haberler Dünya Fransa'dan Avrupa'ya 'Rusya ile müzakere' mesajı: "Konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye veya Çin olacak"
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