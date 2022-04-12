Macron'un Ukrayna için yaptığı karşılıksız temaslar alay konusu oldu! "Macronete..."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna ile dayanışma mesajlarının sözde kalması, Ukraynacada "bir durum hakkında çok endişelenmek ama hiçbir şey yapmamak" anlamında "Macronete" (Macronlaşmak) kelimesinin doğmasına neden oldu.

Le Parisien'in haberine göre, sosyal medya kanalı Telegram'da savaş konusunda türeyen yeni kelimelerin yayımlandığı bir listede, Fransız Cumhurbaşkanı'nın adının, Ukraynacada ironik bir kelimeye ilham verdiği görüldü.

MACRONETE: HİŞBİR ŞEY YAPAMAYAN

kraynaca "bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamına gelen "Macronete" kelimesinin dahil edildiği listeye göre kelimenin kökeni, Ukrayna'ya gerçekten yardımı dokunmaktan çok Elysee Sarayı'ndan paylaştığı sözde endişeli fotoğraflarıyla hatırlandığı ifade edilen Macron'dan geliyor.