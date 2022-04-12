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    • Dünya
    • 12.04.2022 18:46
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    • 12.04.2022 18:55
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    Macron'un Ukrayna için yaptığı karşılıksız temaslar alay konusu oldu! "Macronete..."

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası liderler diplomasi temaslarını yoğunlaştırdı. Başkan Erdoğan kurduğu temaslar ile barış masasının İstanbul'da kurulmasını sağlarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransa'da alay konusu oldu. Macron'un Ukrayna ile dayanışma mesajlarının sözde kalması, Ukraynacada "bir durum hakkında çok endişelenmek ama hiçbir şey yapmamak" anlamında "Macronete" (Macronlaşmak) kelimesinin doğmasına neden oldu.

    AA
    Macronete

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna ile dayanışma mesajlarının sözde kalması, Ukraynacada "bir durum hakkında çok endişelenmek ama hiçbir şey yapmamak" anlamında "Macronete" (Macronlaşmak) kelimesinin doğmasına neden oldu.

    Le Parisien'in haberine göre, sosyal medya kanalı Telegram'da savaş konusunda türeyen yeni kelimelerin yayımlandığı bir listede, Fransız Cumhurbaşkanı'nın adının, Ukraynacada ironik bir kelimeye ilham verdiği görüldü.

    MACRONETE: HİŞBİR ŞEY YAPAMAYAN
    kraynaca "bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamına gelen "Macronete" kelimesinin dahil edildiği listeye göre kelimenin kökeni, Ukrayna'ya gerçekten yardımı dokunmaktan çok Elysee Sarayı'ndan paylaştığı sözde endişeli fotoğraflarıyla hatırlandığı ifade edilen Macron'dan geliyor.

    ENDİŞELİ FOTOĞRAF PAYLAŞMAK DIŞINDA BİR ŞEY YAPAMADI
    Macron, Rusya-Ukrayna Savaşında Eyfel Kulesi'ni Ukrayna bayrağı renkleriyle donatmak, Elysee Sarayı'ndan endişeli fotoğraflar paylaşmak dışında Ukrayna'ya gerçek manada katkısı olacak bir şey yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

    MACRON ZELENSKİY'İ TAKLİT ETMEKLE ELEŞTİRİLMİŞTİ
    Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere'in Instagram hesabından paylaştığı Macron'un 13 Mart'taki uluslararası telefon görüşmeleri sırasında tıraşsız ve özel bir askeri birliğe ait kıyafet giydiği görülen fotoğrafları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taklit etmeye çalıştığı yorumlarına neden olmuştu.

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    Haberler Dünya Macron'un Ukrayna için yaptığı karşılıksız temaslar alay konusu oldu! "Macronete..."
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