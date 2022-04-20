Kuran-ı Kerim’e karşı düzenlenen alçak saldırıya büyük öfke!

BATI'DA RAMAZANDA SALDIRILAR ARTTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Irkçı ve İslam düşmanlığı içeren saldırılara dikkat çeken Çavuşoğlu, "Batı'da Neo-Naziler destekleniyor. İsveç'te bir Neo-Nazi siyasetçi (Rasmus Paludan), hem de polis kontrolünde Kuran-ı Kerim'i yaktı. 15 Nisan'da New York'ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Almanya Dortmund'da 16 Nisan'da DİTİB'e bağlı bir camiye domuz fotoğraflı tehdit mektupları geldi. Mescid-i Aksa'da ölen Filistinli sayısı 18 oldu. İslam düşmanlığı ve ırkçılık insanlık suçudur" dedi. Öte yandan ırkçı Paludan, provokasyonlarını Danimarka'ya taşıdı. Paludan, Tarnby kentinde polis koruması altında Kuran-ı Kerim yakarak sosyal medya hesabında paylaştı.



İSLAM COĞRAFYASINDAN TEPKI YAĞDI: KINIYORUZ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İsveç'teki provokasyonu kınadı. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, büyüyen İslamofobi dalgasıyla ilgili İslam dünyasındaki endişelerin arttığını belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de İsveç ve Hollanda'da ortaya çıkan İslamofobik olayların Pakistan halkını ve dünya genelindeki Müslümanları derinden yaraladığını belirtti. Irak ve İran da İsveç'in ülkelerindeki büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve kınama mesajı yayımladı. Katar da "provokasyon" olarak nitelendirdiği gelişmelerle ilgili uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'dan da benzer açıklamalar yapıldı.