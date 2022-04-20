Kuran-ı Kerim’e karşı düzenlenen alçak saldırıya büyük öfke!

İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan, AK Parti'den ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan saldırıyı kınayan peş peşe paylaşımlarda bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsveç'te Kuran-ı Kerim yakacak kadar ileri giden, ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Nefret ideolojilerine karşı mücadeleye devam edeceğiz.
NEFRET SUÇU
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İfade özgürlüğü değil, provokasyondur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Yaşananlar açıkça nefret suçudur, ilgili ülkelerin tüm bu nefret ve düşmanlığa müsaade etmemesi gerekmektedir. Gelinen nokta, aşırı sağın Avrupa'da toplumsal barış ve istikrarı tehdit ettiğini göstermektedir.