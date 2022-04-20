Fransa'da cumhurbaşkanı adayları Macron ve Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi

Macron, bu yasağın hiçbir anlamı olmadığını ve Fransa'ya "ihanet" olduğunu belirtti.

Hükümetiyle "İslamcılıkla" mücadele ettiklerini, çok sayıda derneği kapattıklarını ifade eden Macron, ülkedeki 99 caminin "ayrılıkçılıkla" suçlandığını ve 23'ünün kapatıldığını aktardı.

Macron, Le Pen'e seslenerek dini İslam olan milyonlarca insanın da ülkede rahat şekilde yaşamak istediğini söyledi.

"FRANSIZ BANKALAR VERMEDİĞİ İÇİN RUS BANKASINDAN BORÇ ALDIM"

Macron, Le Pen'i hedef alarak, "2014'te Kırım'ın ilhakını tanıyan ilk Avrupalı siyasetçilerden olduğunuzu düşünüyorum. Bu bizim ülkemiz için kötü bir haber. Siz Rus iktidarına ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bağlısınız. Siz 2014'te Sayın Putin iktidarına yakın bir Rus bankasından borç aldınız." diye konuştu.

Le Pen ise Fransız bankalarının kredi vermemesi nedeniyle Rus bankasından borç aldığını savundu. Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'yı Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarmayı hedeflemediğini söylerken, Macron aşırı sağcı adayı Fransa'yı AB'den çıkarmayı planlamakla suçladı.

Aşırı sağcı aday, Afrika ile yeni ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, Afrika'nın Fransa için etki alanı olduğunu belirtti.

Macron ise Le Pen'e tepki göstererek Afrikalı ülkelerle ilişkileri geliştirdiklerini, bu kıtayı önemsediğini söyledi.

Diğer yandan Fransızların hayatını en çok ilgilendiren alım gücü konusunda Macron ve Le Pen birbirlerinin vaatlerini ve politikalarını da eleştirdi.