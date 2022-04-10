SON DAKİKA: Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi günü: 12 aday yarışacak! İşte dakika dakika Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'a kadar oy kullanılabilecek.

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren 12 adayın yarışacağı seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.



Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.



Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.



Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte 12 adayın yarışacağı seçimde, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkıyor.



Sol cepheden, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, ilk turu geçebilecek tek sol aday olarak gösteriliyor.



Grafiğin büyük halini görmek için üzerine tıklayınız...

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dakika dakika yaşananlar...





MEVCUT CUMHURBAŞKANI MACRON

2017'de öne çıkardığı liberal politikalarla cumhurbaşkanı görevine seçilen Macron'un popülaritesi, dünya gündeminde de yankı uyandıran sarı yelekliler hareketi ile ekonomik ve toplumsal sorunlar nedeniyle düştü.



Kovid-19 salgını döneminde ekonomik sıkıntılara yönelik eleştirilerin odağını değiştirmek için Müslümanları hedef alan bir yasayı gündeme getiren Macron, uluslararası toplum, sivil toplum kuruluşları, insan hakları savunucuları tarafından ülkede Müslümanlara karşı zulüm ortamı oluşturmak, İslamofobiyi kurumsallaştırmak ve ayrımcılıkla suçlandı.



Anketler, seçimin ikinci turunun Macron ve aşırı sağcı adaylardan biri olan Le Pen'in arasında geçeceğini gösteriyor.

MARİNE LE PEN

Aşırı sağcı Fransız politikacı Marine Le Pen, Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Akdeniz'de yaşanan olay sonrası Ankara hükümetine karşı sert duruşunu desteklediğini söylemişti.

İslam ve göçmen karşıtlığıyla da dikkat çeken Ulusal Birlik lideri Le Pen, kamusal alanda Başörtüsü yasağı getireceğini söylemişti. Fransız RTL radyosuna konuşan Marine Le Pen, "Kamusal alanda başörtüsü takanlar, ehliyet kemeri takmayan sürücüler gibi cezalandırılacak. Bunun için de polislere iş düşecek" diye konuşmuştu.

Le Pen'in aşırı sağcı partisi 2014 seçimlerinde bir Rus bankasından 9 milyon Euro kredi çektiği biliniyor. Aşırı sağcı lider, Macron'un söylemlerinin "saldırganlaşmasının" Cumhurbaşkanı'nın paniklemeye başladığı anlamına geldiğini söyleyerek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kınadığını belirtmişti.