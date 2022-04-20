Aşırı sağcı İsrailli Yahudilerin Doğu Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" yapmasına izin verilmeyecek



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESCİD-İ AKSA DİPLOMASİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan hukuksuz baskınlar üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmüştü.



Konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır. Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır." ifadelerine kullanmıştı.