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    • Dünya
    • 20.04.2022 18:22
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    • 20.04.2022 18:30
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    Aşırı sağcı İsrailli Yahudilerin Doğu Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" yapmasına izin verilmeyecek

    İsrail'in Filistin halkına yönelik Ramazan ayında artan şiddeti ve zorba tutumuna karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girmiş, konuya ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı almıştı. Bu gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett, aşırı sağcı Yahudi grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" yapmasına polisin izin vermeyeceğini açıkladı.

    Doğu Kudüs’te Yahudi ’bayrak yürüyüşü’ne izin yok!

    İsrail Başbakanı Naftali Bennett, aşırı sağcı Yahudi grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" yapmasına polisin izin vermeyeceğini açıkladı.



    İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett, Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve polis şefiyle yaptığı toplantının ardından yürüyüşe katılacağını açıklayan aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir'in Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sembolik Şam Kapısı'na gelmesine izin verilmemesi kararı aldı.



    "Ucuz siyasetin insan hayatını riske etmesine ve Ben-Gvir'in provokasyonuna müsaade etmeyeceğini" aktaran Bennett, "bayrak yürüyüşünün" İsrail'in Doğu Kudüs'ün işgalini kutladığı 28 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

    İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisine yaptıkları "bayrak yürüyüşüne" olumsuz yanıt aldı. Ancak, gruplar polisin kararına rağmen yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı.

    İsrail polisi, Batı Kudüs'ten sembolik Şam Kapısı'na giden yolu kapattı.



        GEÇEN YIL BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ ÇATIŞMAYLA SONUÇLANMIŞTI
        İsrail polisi korumasında geçen yıl Şam Kapısı'nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudinin, "Araplara ölüm" sloganlarıyla yaptıkları bayrak yürüyüşü olaylara yol açmıştı.

        Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu fanatik Yahudiler, bölgede gerilimi artırmıştı.

        İsrail polisinin, "bayrak yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi yaralanmıştı.

        Olaylar üzerine Gazze'den İsrail'e roket atılmış, İsrail de hava saldırısıyla karşılık vermişti.


        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESCİD-İ AKSA DİPLOMASİSİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan hukuksuz baskınlar üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmüştü.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır. Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır." ifadelerine kullanmıştı.

        GÖRÜŞME SONRASI MESCİD-İ AKSA KAPILARI YAHUDİLERE KAPANDI
        Görüşme sonrası İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı.
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        Doğu Kudüs’te Yahudi ’bayrak yürüyüşü’ne izin yok!
        Haberler Dünya Aşırı sağcı İsrailli Yahudilerin Doğu Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" yapmasına izin verilmeyecek
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