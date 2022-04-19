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    • Dünya
    • 20.04.2022 00:24
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    • 20.04.2022 00:30
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    Koronavirüsün etkisini azaltması ile beraber maske yasakları Avrupa'da bir bir kalkıyor

    Dünyayı etkisi altına alan ve uzun bir süre kapanmalara neden olan koronavirüsle mücadelede aşı ile birlikte başarılı sonuçlar elde edildi. Koronavirüs vakalarının azalmasının ardından vatandaşlar maske yasaklarının ne zaman kalkacağını merak ederken Avrupa'dan peş peşe maske kararı geliyor. İşte detaylar...

    Maske yasakları Avrupa’da bir bir kalkıyor

    İspanya hükümeti, Kovid-19 salgınından dolayı 700 gündür uygulanan kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldırdı.

    O ALANLAR DIŞINDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
    Bakanlar Kurulunun aldığı ve 20 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla, hastane, toplu ulaşım araçları, eczane veya yaşlı bakımevleri dışındaki tüm kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğuna son verildi.

    KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE AŞI ETKİSİ
    Sağlık Bakanı Carolina Darias, basına yaptığı açıklamada, "Bundan böyle maske takma zorunluluğu, bazı yerler dışında kaldırılıyor. İspanya'daki mevcut durum buna uygun. 12 yaş üstü nüfusun yüzde 92'sinde aşılama tamamlandı. Salgının etkisi aşı sayesinde oldukça düştü." dedi.

        Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez de, 700 gün sonra maske kullanılmasının zorunlu olmaktan çıkarılmasını, "Yarından itibaren yüzümüzü ve gülüşümüzü göstereceğiz." diyerek duyurdu.

        103 BİN 721 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
        Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da bu zamana kadar 11 milyon 736 bin 893 vaka tespit edilirken, 103 bin 721 kişi hayatını kaybetti.

        Ülkede mevcut durumda 345'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 635 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

        İspanya'da sol koalisyon hükümeti 24 Aralık 2021'de bir kez daha getirdiği açık alanda maske takma zorunluluğunu 10 Şubat'tan itibaren kaldırmıştı.

            ALMANYA DA TEDBİRLERİN ÇOĞUNU KALDIRDI
            Almanya'da vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmesine rağmen bu hafta ülkenin büyük bölümünde bugünden itibaren Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı.

            Federal Mecliste kabul edilen yeni Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca "temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi sağlık kurumlarında, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam edecek. Bunların dışındaki yerlerde kaldırılacak.

            ABD'DE TOPLU TAŞIMADA MASKE KALKIYOR
            ABD'de federal mahkemenin dün aldığı, hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu 3 Mayıs'a kadar uzatan düzenlemeyi iptal kararı ülkede tartışmalara neden oldu.

            Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bir kesim federal mahkemenin kararını alkışlarken, diğer kesim ise Kovid-19 salgını tam bitmemişken maske zorunluluğunun kaldırılmasından duydukları endişeleri aktardı.

            Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, federal bir yargıcın, ABD'de toplu taşımada, havalimanlarında ve hava yollarında maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve sağlık için maske takmaya devam edilmesini önerdiklerini belirtti.
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