Dünya günlerdir Rusların batan gemisini konuşuyor! Batan Moskva’nın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı

Ülkenin orta bölümündeki Dnipro'dan doğudaki Harkov'a kadar her yerde ise hava sirenleri daimi hale geldi. Ukrayna'nın doğusunda yer alan en büyük ikinci şehri Harkov Pazar günü Rusların topçu ateşleriyle vuruldu. Rusya sınırı yakınındaki şehiri hedef alan saldırılarda en az 5 sivil hayatını kaybetti, 13 yaralı var. Harkov, son günlerdeki Rus saldırılarında ağır hasar almış durumda.

Rus ordusunun yakın zamanda büyük bir savaş başlatması beklenen Lugansk'ta ise sivillerin acilen bölgeyi terk etmesi istendi. Lugansk bölge yöneticisi Sergei Gaidai, "Gelecek hafta belki zor olacak. Belki sizi kurtarmak için son şansımız olacak" dedi.

Güneydeki Mykolaiv ve yakınındaki bölgeler ise Rusların fırlattığı roketlere hedef oldu. Vali Vitaliy Kim, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Karadeniz'deki en önemli liman kenti Odesa'ya ilerleyişini durdurduğunu söyledi.