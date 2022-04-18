Dünya günlerdir Rusların batan gemisini konuşuyor! Batan Moskva’nın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı
Rusya- Ukrayna savaşı tüm dünyanın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yaşananlar anbean takip edilirken Rusların batan gemisi bir anda şok etkisi yarattı. Rus savaş gemisi Moskva'nın etrafındaki gizem çemberi kırılıyor. Ukrayna tarafından füzelerle batırılan gemiden daha önce hiçbir görüntü sızmamıştı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar henüz doğrulanmasa da dünya çapında ses getirdi.
İkinci ayını doldurmasına yalnızca bir hafta kalan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde yeni bir sayfa açılıyor. Ukrayna'nın batısındaki Lviv ve güneyindeki Dnipropetrovsk'de yeni hafta patlama sesleriyle başladı. Polonya sınırına oldukça yakın konumda yer alan Lviv'in valisi Makysm Kozytskyi, sosyal medya hesabından Rus ordusunun ateşlediği beş füzenin şehre isabet ettiğini yazdı. Vali, şehir sakinlerine "Sığınaklarda kalın" dedi.
Lviv'deki BBC muhabiri Toby Luckhurst, en az beş ayrı patlama sesi duyduğunu söylüyor. BBC ekibinin uçan bir füze gördüğünü aktaran Luckhurst, patlamaların ardından siyah ve gri dumanların gökyüzüne yükseldiği bilgisini verdi.
Şehirdeki hava alarm sistemleri ise füzelerden yaklaşık 45 dakika önce çaldı. Sirenler çaldığı sırada çok sayıda insan halen sokaklardaydı.
Lviv'de geçen hafta çok sayıda Rus kruz füzesi hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti.
Ülkenin orta bölümündeki Dnipro'dan doğudaki Harkov'a kadar her yerde ise hava sirenleri daimi hale geldi. Ukrayna'nın doğusunda yer alan en büyük ikinci şehri Harkov Pazar günü Rusların topçu ateşleriyle vuruldu. Rusya sınırı yakınındaki şehiri hedef alan saldırılarda en az 5 sivil hayatını kaybetti, 13 yaralı var. Harkov, son günlerdeki Rus saldırılarında ağır hasar almış durumda.
Rus ordusunun yakın zamanda büyük bir savaş başlatması beklenen Lugansk'ta ise sivillerin acilen bölgeyi terk etmesi istendi. Lugansk bölge yöneticisi Sergei Gaidai, "Gelecek hafta belki zor olacak. Belki sizi kurtarmak için son şansımız olacak" dedi.
Güneydeki Mykolaiv ve yakınındaki bölgeler ise Rusların fırlattığı roketlere hedef oldu. Vali Vitaliy Kim, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Karadeniz'deki en önemli liman kenti Odesa'ya ilerleyişini durdurduğunu söyledi.
MARİUPOL'DE SON ÇARPIŞMALAR
Haftalardır Rus bombardımanı altındaki Mariupol'de ise teslim olmaları için süre verilen Ukrayna güçleri savaşmaya devam ediyor. Pazar sabahı 06.00'da başlayan süre bitmesine rağmen hiçbir Ukrayna askeri teslim olmadı. Kiev yönetimi, Ukrayna kuvvetlerinin sonuna kadar savaşacağını açıkladı ve şehrin henüz düşmediğini kaydetti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Moskova'nın bedeli ne olursa olsun Mariupol'ü yok etmeye kararlı olduğunu söyledi.
Mariupol belediye başkanının danışmanlarından biri, Rus işgal birliklerinin şehirde kalan insanların hareketlerini kısıtlamaya hazırlandığını yazdı. Telegram hesabından bir fotoğraf paylaşan Petro Andriushchenko, "Yüzlerce vatandaşın geçiş izni alabilmek için sıraya girmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta bu izin olmadan şehrin semtleri arasında geçiş yapmak değil, sokaklara çıkmak dahi mümkün olmayacak" dedi.
'BU BİR SLAVA SINIFI SAVAŞ GEMİSİ!'
Ukrayna'nın fırlattığı iki Neptün füzesiyle batırdığı Rus savaş gemisi Moskva'ya (Moskova) ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar paylaşılıyor. Rusya uzmanları fotoğrafların gerçek gibi göründüğünü kaydediyor ancak BBC fotoğrafları doğrulatamadığını belirtiyor.
Açık istihbarat bilgileri paylaşan OSINTtechnical adlı Twitter hesabı, "Gerçekliğini doğrulayamıyorum ancak bu bir Slava sınıfı savaş gemisi, böyle yok edilen bir başkası olduğunu sanmıyorum" mesajını yazdı.
Odesa ve Mykolaiv arasında batırıldığı tahmin edilen gemiden şimdiye kadar hiçbir görüntü sızmamıştı.