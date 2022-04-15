ABD'nin S-400 çifte standardı! CAATSA'ya takılmayan Hindistan için süreç işliyor...

14 Kasım'da Rusya Federal Askeri ve Teknik İş Birliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başlandığını bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından S-400'lerin sevkiyatının ardından yapılan açıklamada, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlar çerçevesinde Hindistan'a henüz herhangi bir muafiyet kararı vermedikleri kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, 12 Nisan 2022'de "2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı" kapsamında Washington'da bir araya geldi.

Blinken, Hindistan'ın Moskova'dan S-400 alımına dair, "CAATSA Yasası kapsamında muhtemel yaptırım veya muhtemel muafiyet konusunda henüz karar vermedik. Ancak Hindistan ile Rusya arasında askeri satışlar da dahil uzun bir geçmiş ve ilişki var. Bizim Hindistan'a ortak olamadığımız dönemlerde bu ilişki yıllar önce şekillenmişti. Şimdi ise Hindistan'ın güvenlik ortağı tercihi olabilecek durumdayız ve bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerikalı yetkililer, her ne kadar CAATSA'nın istisnaları veya ülkelere yönelik muafiyetleri olmadığını iddia etse de Hindistan'ın da muafiyet elde etmesi muhtemel görünüyor.