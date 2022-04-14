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    • Dünya
    • 14.04.2022 18:31
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    • 14.04.2022 18:33
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    Rusya'dan Japon Denizi’nde tatbikat: Kalibr seyir füzeleri kullanıldı

    Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi'nde tatbikat yapıldığını duyurdu. Tatbikatta, Pasifik Filosu’na ait denizaltılarla Kalibr seyir füzeleri kullanıldı.

    Rusya’dan Japon Denizi’nde seyir füzeli tatbikat

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikat esnasında Pasifik Filosu'na ait "Petropavlosk-Kamçatki" ve "Volhov" isimli iki yeni dizel-elektrikli denizaltılarının su altında iken "Kalibr" seyir füzelerini hedefine fırlattığı açıklandı.



    "HEDEF BAŞARIYLA VURULDU"
    Denizaltılarının sahte bir düşman tarafından yaratılan bölgeye girdiği ve oradan hedef bir konuma füze saldırısı başlattığı aktarılan açıklamada, "Sahte bir düşmanın gemisini taklit eden özel bir deniz kalkanı hedefi başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.



    Açıklamada, tatbikata Pasifik Filosu'ndan 15'ten fazla savaş gemisinin ve uçakların eşlik ettiği ifade edildi.
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    Haberler Dünya Rusya'dan Japon Denizi’nde tatbikat: Kalibr seyir füzeleri kullanıldı
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