Rusya'dan Japon Denizi’nde tatbikat: Kalibr seyir füzeleri kullanıldı





"HEDEF BAŞARIYLA VURULDU"

Denizaltılarının sahte bir düşman tarafından yaratılan bölgeye girdiği ve oradan hedef bir konuma füze saldırısı başlattığı aktarılan açıklamada, "Sahte bir düşmanın gemisini taklit eden özel bir deniz kalkanı hedefi başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.