Rusya'nın NATO tehdidine İsveç meydan okudu! Finlandiya da sırada! Putin'i çıldırtacak hamle

BİR ARAYA GELDİLER

NATO üyeliği görüşmeleri için İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkesinin İltalehti gazetesine yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını söyledi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliği konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

TIMES: İSVEÇ VE FİNLANDİYA ÜYE OLUYOR

Özellikle Rusya ile sınırı olan Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde, NATO'ya üyelik konuları ciddi boyutta konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda İngiliz gazetesi The Times'ta yayınlanan bir analiz yazısında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yazıda İsveç ve Finlandiya'nın yaz aylarında NATO üyesi olmaya hazırlandığı belirtilirken, bu konuda Rusya'nın stratejik hatasına dikkat çekiliyor. Analize göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı, bölge ülkelerini savunmasız hissettirerek NATO'ya yönlendiriyor.