Ukrayna'dan Rusya'nın müzakere açıklamasına yanıt: İstanbul mutabakatına bağlıyız

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, İstanbul mutabakatına bağlı olduklarını, fakat bu mutabakatta yer almayan tüm ek hususları dikkate almamalarının müzakere sürecinin mevcut durumunun Rusya tarafından yanlış yorumlanmasına neden olabileceğini söyledi.

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya ile müzakerelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini bildirdi.