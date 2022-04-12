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    • Dünya
    • 12.04.2022 23:09
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    • 12.04.2022 23:26
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    Ukrayna'dan Rusya'nın müzakere açıklamasına yanıt: İstanbul mutabakatına bağlıyız

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1,5 ayı geride bıraktı. Başkan Erdoğan'ın girişimleri sonrası taraflar İstanbul'da barış masasına oturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini ve müzakerelerin çıkmaza girdiğini söylemişti. Putin'e Ukrayna'dan yanıt gecikmedi.

    İstanbul mutabakatına bağlıyız

    Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, İstanbul mutabakatına bağlı olduklarını, fakat bu mutabakatta yer almayan tüm ek hususları dikkate almamalarının müzakere sürecinin mevcut durumunun Rusya tarafından yanlış yorumlanmasına neden olabileceğini söyledi.

    Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya ile müzakerelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini bildirdi.

    "İSTANBUL MUTABAKATINA BAĞLIYIZ"
    Arakhamia, "Ukrayna tarafı, Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarının aksine İstanbul mutabakatına bağlıdır ve tutumunu değiştirmedi. Tek fark, Ukrayna tarafının İstanbul mutabakatında yer almayan tüm ek hususları dikkate almamasıdır. Belki de bu, müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

    PUTİN NE DEMİŞTİ?
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini ve müzakerelerin çıkmaza girdiğini söylemişti.
        İstanbul mutabakatına bağlıyız
        Haberler Dünya Ukrayna'dan Rusya'nın müzakere açıklamasına yanıt: İstanbul mutabakatına bağlıyız
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