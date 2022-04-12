Rusya Devlet Başkanı Putin: Operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek
Son dakika haberi... Ukrayna'ya askeri harekatı konusunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Askeri operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek. Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Putin "Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi. Askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı.
Savaşın ne kadar süreceğine ilişkin ise Putin"Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi.