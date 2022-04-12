Rusya Devlet Başkanı Putin: Operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin "Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi. Askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı.