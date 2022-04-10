1981 yılından beri bir ilk! Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden Almanya’da ‘kriz geliyorum’ diyor! Raflar boşaldı

Almanya'da enflasyon rekor seviyeye sıçrayınca fiyatlar uçtu, fırsatçılara gün doğdu. Pandemi ve savaş bahanesiyle gıda fiyatları astronomik rakamlara çıktı. Marketlerde raflar boşaldı. Bir litre ayçiçek yağı 5 euroya yükseldi. Ukrayna ve Rusya'dan ithal edilmeyen kolza yağı ve konserve çeşitlerinin fiyatı da hızla arttı. Un, makarna, deterjan, temizlik ürünleri, kağıt mendil, peçete gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları da yükseldi.
Yemeklik katı ve bitkisel yağlar yüzde 19.7, ekmek yüzde 7 yükseldi. Almanya'nın en büyük market zincirleri, yeni fiyat listeleri hazırladı. Ülkenin en büyük süpermarket zinciri olan Aldi'de tereyağı yaklaşık yüzde 30 daha pahalı hale gelecek, et, sosis ve süt ürünleri gibi diğer gıda maddeleri yüzde 20 ila 50 arasında artacak.