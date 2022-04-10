1981 yılından beri bir ilk! Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden Almanya’da ‘kriz geliyorum’ diyor! Raflar boşaldı

ŞİRKETLERE KREDİ DESTEĞİ

Almanya'da enflasyon yükselince büyüme beklentileri de düştü. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl sadece yüzde 1.8 oranında artacağı tahmin ediliyor. Alman hükümeti Ukrayna'daki savaşın ve yaptırımların şirketlere verdiği zararı telafi etmek ve ekonomiyi desteklemek için harekete geçti. Devlet kalkınma bankası tarafından şirketlere 100 milyar euroluk destek paketi sağlanacak. Likidite sıkıntıları yaşayanlar için de 7 milyar euroluk bir kredi verilecek.