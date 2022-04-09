Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenazesine katılan Putin'in korumasının elindeki "nükleer" çanta dikkat çekti

Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta operasyon talimatı verdiğinden beri tüm dünyanın pür dikkat takip ettiği Rus lider Vladimir Putin hakkında suikast iddiaları gündemde yer alırken Putin'in Moskova'daki bir katedralde katıldığı bir cenazedeki şüpheli çanta dikkatleri çekti. Putin'in maiyetinden, yanından ayrılmayan takım elbiseli bir askeri görevlinin taşıdığı çantanın 'nükleer evrak çantası' olduğu düşünülüyor.
Vladimir Putin, Moskova'daki cenaze törenine Rus nükleer çantası olduğundan şüphelenilen bir şeyi taşıyan bir askeri görevliyle gelirken görüldü.
Putin, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi siyasetçi Vladimir Jirinovski'ye açık tabutta saygılarını sunarken, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde yas tutanlar salondan çıkarıldı. Yas tutanlara Putin'in talebi üzerine salondan ayrılmaları söylendi.
Takım elbiseli bir adam da Putin'e yakın bir şekilde Rus nükleer evrak çantasını taşırken görüldü.
Kremlin'in stratejik füzeleri için fırlatma aygıtını taşıyan sivil giyimli üst düzey bir askeri subayın varlığı, Putin'in nükleer silahlarını konuşlandırabileceği korkusuyla ürpertici.