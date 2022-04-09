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    • Dünya
    • 09.04.2022 10:36
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    • 09.04.2022 10:45
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    Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenazesine katılan Putin'in korumasının elindeki "nükleer" çanta dikkat çekti

    Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenazesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılmıştı. Cenazede Putin'in peşinden ayırılmayan şüpheli 'nükleer evrak çantası' tartışmalara yol açtı. İngiliz medyası Putin'in saldırı tehlikesine karşı nükleer çanta'yı yanından ayırmadığını iddia etti.

    Putin’in korumasının elindeki nükleer çanta

    Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta operasyon talimatı verdiğinden beri tüm dünyanın pür dikkat takip ettiği Rus lider Vladimir Putin hakkında suikast iddiaları gündemde yer alırken Putin'in Moskova'daki bir katedralde katıldığı bir cenazedeki şüpheli çanta dikkatleri çekti. Putin'in maiyetinden, yanından ayrılmayan takım elbiseli bir askeri görevlinin taşıdığı çantanın 'nükleer evrak çantası' olduğu düşünülüyor.

    Vladimir Putin, Moskova'daki cenaze törenine Rus nükleer çantası olduğundan şüphelenilen bir şeyi taşıyan bir askeri görevliyle gelirken görüldü.

    Putin, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi siyasetçi Vladimir Jirinovski'ye açık tabutta saygılarını sunarken, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde yas tutanlar salondan çıkarıldı. Yas tutanlara Putin'in talebi üzerine salondan ayrılmaları söylendi.

    Takım elbiseli bir adam da Putin'e yakın bir şekilde Rus nükleer evrak çantasını taşırken görüldü.

    Kremlin'in stratejik füzeleri için fırlatma aygıtını taşıyan sivil giyimli üst düzey bir askeri subayın varlığı, Putin'in nükleer silahlarını konuşlandırabileceği korkusuyla ürpertici.

        Cenazedeki görüntüler, Putin'in Ukrayna savaşının ortasında suikasta uğramaktan duyduğu derin endişeyi ve yas töreninin diğer anlarında katedralde kalabalık görünen siyasi destekçilerine bile güven eksikliğini gösteriyor.

        Törenin diğer anlarında katedralde görülen Putin'in kendi siyasi destekçileri arasında bir güven eksikliği olduğu düşünülüyor.

        Putin, Jirinovski'ye saygılarını sunarken tabutun başında silahlı muhafızlar da yoktu.

        Öte yandan görüntüler Putin'in koronavirüse yakalanabileceği korkusunu da yansıtıyor olabilir. Putin'in tiroid kanserine yakalandığına dair tartışmalar da var.
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            Haberler Dünya Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenazesine katılan Putin'in korumasının elindeki "nükleer" çanta dikkat çekti
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