Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenazesine katılan Putin'in korumasının elindeki "nükleer" çanta dikkat çekti

Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta operasyon talimatı verdiğinden beri tüm dünyanın pür dikkat takip ettiği Rus lider Vladimir Putin hakkında suikast iddiaları gündemde yer alırken Putin'in Moskova'daki bir katedralde katıldığı bir cenazedeki şüpheli çanta dikkatleri çekti. Putin'in maiyetinden, yanından ayrılmayan takım elbiseli bir askeri görevlinin taşıdığı çantanın 'nükleer evrak çantası' olduğu düşünülüyor.