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    • Dünya
    • 08.04.2022 15:05
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    • 08.04.2022 15:19
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    Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını açıkladı

    Çekya'nın Rus üretimi tankları Ukrayna'ya sevk etmesinin ardından büyük bir adım daha atılıyor! Slovakya, hava savunma sistemlerini komşusuna göndereceğini açıkladı. Son dakika haberine göre Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu.

    Slovakya’dan Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi

    Neredeyse bir buçuk ayını dolduracak savaşta Ukrayna'ya ABD ve Batılı ülkelerden büyük bir silah desteği geldi. ABD tanksavarı Javelin ve İngiltere'nin gönderdiği NLAW tanksavarları cephe hattında dengeleri değiştirdi.

    ABD ayrıca Afganistan'daki Sovyet helikopterlerini düşüren Stinger uçaksavarlarını da Ukrayna'ya sevk etti, Ağustos 2021'den bu yana Washington'ın Doğu Avrupa ülkesine gönderdiği silahların değerinin 1,7 milyar doları bulduğu bildiriliyor.

    NATO üyesi ülkelerden Çekya, hafta başınad Rus üretimi T-72 tankları ile BVP-1 zırhlı muharebe araçlarını Ukrayna'ya sevk etti. Ancak Avrupa'dan en büyük adım, Ukrayna'nın batı komşusu Slovakya'dan geldi.

    S-300 gibi Rus üretimi hava savunma sistemleri ya da Rus üretimi savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilme ihtimali haftalardır konuşuluyordu. Slovakya bugün, Ukrayna'ya S-300 göndereceğini resmen açıkladı.

    Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Rus işgaline karşı direnen Ukrayna ordusuna yardım için S-300 hava savunma sistemlerini verdiklerini resmen açıkladı. Heger, "Slovakya'nın S-300 hava sistemini bağışladığını doğrulayabilirim" dedi.

    NATO üyeleri, S-300'lerin yerine ABD üretimi Patriot füzelerini geçtiğimiz haftalarda Slovakya'ya konuşlandırmıştı.

    11 BİN KİLOMETREDEN UKRAYNA'YA
    Çekya'nın sevk ettiği tank ve zırhlı muharebe araçlarıyla ilk kez doğrudan bir taarruz silahı alan Ukrayna'ya, yaklaşık 11 bin kilometre öteden başka bir yardım geldi. Avustralya, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı çağırının ardından zırhlı askeri araçları yola çıkardı. Araçları taşıyan uçağın hangi Avrupa ülkesine ineceği ise açıklanmadı.

    20 adet sevk edilecek zırhlı araçlardan dördü askeri nakliye uçağıyla Ukrayna'ya gönderildi. Bushmaster olarak bilinen zırhlı araçlar , askerler ve sivillerin savaş alanından nakliyesi için kullanılıyor. 20 aracın toplam değeri, 37 milyon ABD doları.

        UKRAYNA'YA BAŞKA HANGİ SİLAHLAR GÖNDERİLEBİLİR?
        NATO üyeleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki iki günlük zirvede Ukrayna'ya silah yardımını artırma kararı aldı. BBC Diplomasi Muhabiri Paul Adams, "Batılı askeri analistler Rusya'nın Ukrayna savaşında elle tutulur bir zafer gösterebilmek için tüm ağırlığını Donbas bölgesine vereceğini tahmin ediyor" deyip ekliyor:

        "Burada esas soru Rusya'nın hazırlıklarının ne kadar süreceği ve Ukrayna'nın bu basınca karşı koyup koyamayacağı. Gündemindeki ilk üç maddenin 'silahlar, silahlar ve silahlar' olduğunu söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Perşembe günü "Yeni askeri yardımlar haftalar değil günler içinde ulaşmalı" demesi de bu acil durumdan kaynaklanıyor.Konuyu görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kuleba, hangi silahların gönderileceği konusunda özellikle net açıklama yapmamayı tercih ediyor.Rusya'nın gönderilen silahlardan haberdar olmamasını, böylece bu silahlara göre plan yapamamalarını istiyorlar.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, NATO'nun Ukrayna'ya 'yeni ve daha ağır silahlar göndereceğini' söylüyor. İngiltere Savunma Bakanlığı da bu hafta Ukraynalı yetkililerin İngiltere'ye geldiğini ve zırhlı personel taşıyıcılarla ilgilendiklerini duyurmuştu. Mastiff modeli araçlar, Ukrayna'ya gönderilecek yardımlar arasında yer alabilir.Çek hükümeti Sovyet döneminden kalma T-72 tanklarının gönderileceğini açıklarken ABD de 100 milyon dolarlık Javelin tanksavar silahlarından yollanacağını duyurmuştu."

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        Haberler Dünya Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını açıkladı
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