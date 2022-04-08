Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını açıkladı

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Rus işgaline karşı direnen Ukrayna ordusuna yardım için S-300 hava savunma sistemlerini verdiklerini resmen açıkladı. Heger, "Slovakya'nın S-300 hava sistemini bağışladığını doğrulayabilirim" dedi.

NATO üyeleri, S-300'lerin yerine ABD üretimi Patriot füzelerini geçtiğimiz haftalarda Slovakya'ya konuşlandırmıştı.

11 BİN KİLOMETREDEN UKRAYNA'YA

Çekya'nın sevk ettiği tank ve zırhlı muharebe araçlarıyla ilk kez doğrudan bir taarruz silahı alan Ukrayna'ya, yaklaşık 11 bin kilometre öteden başka bir yardım geldi. Avustralya, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı çağırının ardından zırhlı askeri araçları yola çıkardı. Araçları taşıyan uçağın hangi Avrupa ülkesine ineceği ise açıklanmadı.

20 adet sevk edilecek zırhlı araçlardan dördü askeri nakliye uçağıyla Ukrayna'ya gönderildi. Bushmaster olarak bilinen zırhlı araçlar , askerler ve sivillerin savaş alanından nakliyesi için kullanılıyor. 20 aracın toplam değeri, 37 milyon ABD doları.