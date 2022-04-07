Bir dünya servet! Forbes 2022 milyarderler listesini yayınladı

FORBES'in 36. milyarderler listesinde ilginç sonuçlar yayınlandı. 2 bin 668 kişinin servetinin 12,7 trilyon dolar olduğu açıklandı. Geçen yıla göre listeden 329 milyarder çıktı, 236 yeni milyarder katıldı.
Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.
1- ELON MUSK:
219 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Tesla (ABD)
2- JEFF BEZOS:
171 MİLYAR DOLAR
3- BERNARD ARNAULT:
158 MİLYAR DOLAR
4- BILL GATES:
129 MİLYAR DOLAR
Microsoft (ABD)
5- WARREN BUFFETT:
118 MİLYAR DOLAR
Forbes, 19 kripto para zenginlerini de açıkladı. Binance patronu Changpeng Zhao, FTX'ten Sam Bankman-Fried ve Coinbase, NASDAQ:COIN'in CEO'su Brian Armstrong ilk üçe girdi.
RIHANNA:
1.7 milyar dolar (Müzik ve kozmatik)
MELINDA FRENCH GATES:
6.2 milyar dolar (Microsoft)
Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.
1- ELON MUSK:
219 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Tesla (ABD)
2- JEFF BEZOS:
171 MİLYAR DOLAR
3- BERNARD ARNAULT:
158 MİLYAR DOLAR
4- BILL GATES:
129 MİLYAR DOLAR
Microsoft (ABD)
5- WARREN BUFFETT:
118 MİLYAR DOLAR
Forbes, 19 kripto para zenginlerini de açıkladı. Binance patronu Changpeng Zhao, FTX'ten Sam Bankman-Fried ve Coinbase, NASDAQ:COIN'in CEO'su Brian Armstrong ilk üçe girdi.
RIHANNA:
1.7 milyar dolar (Müzik ve kozmatik)
MELINDA FRENCH GATES:
6.2 milyar dolar (Microsoft)