Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bir dünya servet! Forbes 2022 milyarderler listesini yayınladı

    FORBES'in 36. milyarderler listesinde ilginç sonuçlar yayınlandı. 2 bin 668 kişinin servetinin 12,7 trilyon dolar olduğu açıklandı. Geçen yıla göre listeden 329 milyarder çıktı, 236 yeni milyarder katıldı.

    Bir dünya servet
    FORBES'in 36. milyarderler listesinde ilginç sonuçlar yayınlandı. 2 bin 668 kişinin servetinin 12,7 trilyon dolar olduğu açıklandı. Geçen yıla göre listeden 329 milyarder çıktı, 236 yeni milyarder katıldı.

    Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.




    1- ELON MUSK:
    219 MİLYAR DOLAR
    Teknoloji, Tesla (ABD)

    2- JEFF BEZOS:
    171 MİLYAR DOLAR

    3- BERNARD ARNAULT:
    158 MİLYAR DOLAR

    4- BILL GATES:
    129 MİLYAR DOLAR
    Microsoft (ABD)

    5- WARREN BUFFETT:
    118 MİLYAR DOLAR



    Forbes, 19 kripto para zenginlerini de açıkladı. Binance patronu Changpeng Zhao, FTX'ten Sam Bankman-Fried ve Coinbase, NASDAQ:COIN'in CEO'su Brian Armstrong ilk üçe girdi.


    RIHANNA:
    1.7 milyar dolar (Müzik ve kozmatik)



    MELINDA FRENCH GATES:
    6.2 milyar dolar (Microsoft)



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ek gösterge kazancı
    Haberler Dünya Bir dünya servet! Forbes 2022 milyarderler listesini yayınladı
        SON DAKİKA