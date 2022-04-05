Macaristan’da Batı ve Soros destekli 6’lı ittifak sandığa gömüldü! Yurt dışından gelen desteğe güvenenler için ibretlik!

Seçim öncesinde enflasyon büyük oranda yükseltilerek özellikle un, yağ, şeker gibi gıda fiyatları üzerinden propaganda yapıldı. Hükümet, temel gıda maddeleri ve benzin istasyonlarında akaryakıt fiyatlarını sabitledi. Orban yönetimi vatandaşların yükünü hafifletmek için akaryakıt ve ev kredilerini dondurmuştu.

ALTILI MUHALEFETİN BÜYÜK HÜSRANI

Öte yandan Sabah yazarı Mevlüt Tezel konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Tezel'in yazısının ilgili kısmı şöyle:



Pandemi, enerji krizi derken Macaristan'da enflasyon tırmanışa geçmişti. Baharda genel seçim vardı ve 12 yıldır Macaristan'ı yöneten Viktor Orban'ın bu kez seçimi kaybedeceği konuşuluyordu.

Orban, geçtiğimiz ocak ayında şeker, un, ayçiçek yağı, tavuk göğsü, domuz budu ve süte fiyat sınırlandırmasına gitti. Bu ürünler 15 Ekim'deki fiyatlar üzerinden satıldı. Orban akaryakıt ve ev kredilerini de dondurdu.

Ben de 14 Ocak 2022 tarihli yazımda "İşte seçim kazandıracak yöntem bu. Baharda Orban'ın seçimi kazanacağına dair bahse girerim!" diye yazmıştım.

Tahmin ettiğim gibi Macaristan'da genel seçimi Başbakan Orban liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu büyük farkla kazandı. Altı partinin kurduğu muhalefet koalisyonu büyük hayal kırıklığı yaşadı.





BENZERLİKLER VAR

Muhalefetin ortak adayı Peter Marki-Zay eşit ve adil bir ortamda seçim yapılmadığını söyledi. Ama atı alan Üsküdar'ı geçti. Orban, arka arkaya dördüncü kez kazandı.

2018'den beri Hodmezovasarhely kasabasının belediye başkanı olan Zay'in ülke çapında güçlü bir aktivist ağı kurmuştu ve altı muhalefet partisinin desteğini almıştı.

Muhalefet bu kez seçimi kazanacağına inanıyordu ama beklenen olmadı.

Macaristan'daki seçimini Türkiye'deki yaklaşmakta olan seçim ortamıyla benzer yönleri var. AK Parti'nin seçimlerdeki büyük üstünlüğüne karşı bizde de altı muhalefet partisi birleşti.

Muhalefetin adayları arasında tıpkı Macaristan'da olduğu gibi belediye başkanlarının ismi geçiyor. Muhalefet partileri pandemi ve enerji krizinin enflasyonu yükseltmesine güveniyor.





DÜŞÜK PROFİL!

Öte yandan geleneksel Hıristiyan değerlerini savunan Orban'ın oyları şehir dışında yaşayan yoksul ve yaşlı seçmenden aldı. Muhalefet üç büyük şehirde öndeyken seçimi kaybetti. Eğer bizim altılı muhalefet Marki-Zay gibi düşük profilli bir aday çıkarırsa iki ülke arasında benzerlikler daha da artabilir.

Ancak Orban için, mültecileri ülkesine sokmaması, işsizliği düşük tutması ve son dönemde hayat pahalılığına karşı vatandaşın yükünü hafifleten radikal kararlar alması gibi seçimi kazandıran hamleler yaptığını da söyleyebiliriz.

Elbette Macaristan, Türkiye kadar gelişmiş bir ülke değil ama bu son seçimde ortaya çıkan benzerlikler, Türkiye'de hem iktidara hem de muhalefete analiz yapma fırsatı sunuyor.

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