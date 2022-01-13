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    • Dünya
    • 14.01.2022 00:46
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    • 14.01.2022 01:01
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    Cinsel saldırı şoku! Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in tüm unvanları alındı: 'Majesteleri' bile denmeyecek

    Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'in hakkında çıkan 'cinsel istismar uyguladı' iddialarına ilişkin ABD'de devam eden dava nedeniyle, tüm askeri ve kraliyet unvanları elinden alındı. Andrew'in "Majesteleri" unvanı da düşürüldü. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    AJANSLAR
    Cinsel saldırı şoku! Prensin tüm unvanları alındı

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'in hakkında çıkan 'cinsel taciz istismar iddiaları' nedeniyle tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alındı.



    Prens Andrew'in yıllar önce cinsel istismar uyguladığına ilişkin dava ABD'de devam ederken, Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin onayı ve anlaşmasıyla, York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi. York Dükü herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edecek ve davası özel bir vatandaş olarak sürecek" denildi.

    MAJESTELERİ DE DÜŞTÜ...
    İngiltere basınında yer alan ve bir kraliyet kaynağına dayandırılan haberlerde, Prens Andrew'in "Majesteleri" unvanının da düşürüldüğü ve tüm rollerinin Kraliyet ailesinin diğer üyelerine dağıtılacağı ifade edilerek, Prens Andrew'in pozisyonunun Kraliyet ailesi arasında geniş çapta tartışıldı aktarıldı.
        Cinsel saldırı şoku! Prensin tüm unvanları alındı
        Haberler Dünya Cinsel saldırı şoku! Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in tüm unvanları alındı: 'Majesteleri' bile denmeyecek
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