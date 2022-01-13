Cinsel saldırı şoku! Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in tüm unvanları alındı: 'Majesteleri' bile denmeyecek





Prens Andrew'in yıllar önce cinsel istismar uyguladığına ilişkin dava ABD'de devam ederken, Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin onayı ve anlaşmasıyla, York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi. York Dükü herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edecek ve davası özel bir vatandaş olarak sürecek" denildi.