Son dakika: Savaşın 37’nci gününde Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu

Belgorod'un Ukrayna'ya 40 kilometre, Harkiv şehrine ise 80 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.



BU İKİNCİ SALDIRI OLDU

Bu saldırının Ukrayna'nın Rusya topraklarında gerçekleştirdiği ikinci saldırı olduğu bildirildi. Şubat ayının sonlarında Luhansk'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Millerovo hava üssü de Ukrayna kuvvetleri tarafından vurulmuştu.

Olayla ilgili ilk açıklama bölge valisi Vyacheslav Gladkov tarafından yapıldı. Gladkov'un açıklamasına göre Ukrayna'ya ait helikopterler Rusya sınırları içindeki bir yakıt depolama tesissine yönelikti. Vali, helikopterlerin sınırı alçak uçuşla geçtikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.