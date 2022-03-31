Beyaz Saray 'bu sürümün örneği emsalsizdir' dedi ve duyurdu: Tarihin en büyük petrol rezervi salınımı gerçekleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesinin başlayan Rusya-Ukrayna savaşı petrol fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. ABD Başkanı Joe Biden, artan petrol fiyatları ile mücadele kapsamında aldığı yeni bir karar aldı. Kararı, Beyaz Saray duyurdu.
YÜKSEK BENZİN FİYATLARIYLA KARI KARŞIYAYIZ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikalıların yükselen benzin fiyatlarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını hızlandırmasından bu yana benzin fiyatlarının galon başına yaklaşık 1 dolar arttığına işaret edilen açıklamada, savaş nedeniyle petrol arzının azaldığı ve fiyatların yükseldiği kaydedildi.