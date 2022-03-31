Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 31.03.2022 20:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2022 20:40
    ABONE OL

    Beyaz Saray 'bu sürümün örneği emsalsizdir' dedi ve duyurdu: Tarihin en büyük petrol rezervi salınımı gerçekleşiyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 36. gün de geride kalırken Rusya kanadına yapılan yaptırımlar devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya yönelik çeşitli yaptırımları hayata geçirmiş ve ardından yaptırımların oluşturabileceği negatif etkenlere karşı da yeni uygulamaları hayata geçirmişti. Bu kapsada Beyaz Saray tarihin en büyük petrol rezervi salınımının gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu kararın piyasalarda pozitif etki yaratacağı tahmin ediliyor.

    ABD’den tarihi petrol salınımı kararı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesinin başlayan Rusya-Ukrayna savaşı petrol fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. ABD Başkanı Joe Biden, artan petrol fiyatları ile mücadele kapsamında aldığı yeni bir karar aldı. Kararı, Beyaz Saray duyurdu.

    YÜKSEK BENZİN FİYATLARIYLA KARI KARŞIYAYIZ
    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikalıların yükselen benzin fiyatlarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını hızlandırmasından bu yana benzin fiyatlarının galon başına yaklaşık 1 dolar arttığına işaret edilen açıklamada, savaş nedeniyle petrol arzının azaldığı ve fiyatların yükseldiği kaydedildi.

        2 AŞAMALI PLAN HAYATA GEÇİRİLECEK
        Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın artan benzin fiyatlarına yönelik 2 aşamalı bir plan açıklayacağı belirtilerek, planın ilk aşamasının arzı artırmak olduğu vurgulandı.

        6 AY BOYUNCU GÜNDE ORTALAMA 1 MİLYON VARİL
        ABD'nin müttefikleriyle istişareleri sonucu gelecek 6 ay boyunca günde ortalama 1 milyon varil petrolü piyasa süreceği belirtilen açıklamada, bu miktarın tarihin en büyük rezerv salımı olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Bunun ölçeği emsalsiz. Dünyada, bu süre boyunca günde bu 1 milyon varil oranında petrol rezervinin kullanıma sunulması hiç olmamıştı." denildi.
            Avupa’da gaz sıkışması
            Haberler Dünya Beyaz Saray 'bu sürümün örneği emsalsizdir' dedi ve duyurdu: Tarihin en büyük petrol rezervi salınımı gerçekleşiyor
                SON DAKİKA