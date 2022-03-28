Rus askerler köpeklere yem oluyor! Savaşta korkunç görüntüler...

"ÇOK ŞANSLILAR"

Daily Star'da yer alan habere göre; videonun Telegram'da "Şu anda Rusya'da gömülen işgalciler çok şanslılar." başlığıyla paylaşıldığı öğrenilirken geçen hafta Ruslarla savaşmak için Ukrayna'ya uçan bir Amerikan gazisi, Ruslar ölülerini almayı reddettiği ve onları "köpekler tarafından yenilmek" için bıraktıkları yönünde iddialarda bulunmuştu.