Rus askerler köpeklere yem oluyor! Savaşta korkunç görüntüler...

Ukrayna'da cephede ölü bir Rus askerinin üzerindeki kömürleşmiş kalıntıları kemiren üç sevimli yavru köpeğin korkunç görüntüleri çıktı.
Görüntülerde bir yavrunun cesedin yanında oturduğu, bir diğerinin ise ölen bir Rus askerinin kemiklerini ısırdığı görülüyor. Üçüncü bir yavru, ağır çürümüş haldeki bedene doğru atlıyor. Cesedin çürüme seviyesi, cansız bedenin haftalardır boş bir arazide olduğunu gösteriyor.
"ÇOK ŞANSLILAR"
Daily Star'da yer alan habere göre; videonun Telegram'da "Şu anda Rusya'da gömülen işgalciler çok şanslılar." başlığıyla paylaşıldığı öğrenilirken geçen hafta Ruslarla savaşmak için Ukrayna'ya uçan bir Amerikan gazisi, Ruslar ölülerini almayı reddettiği ve onları "köpekler tarafından yenilmek" için bıraktıkları yönünde iddialarda bulunmuştu.