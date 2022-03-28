NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi operasyon! Son 30 yılın en büyüğü...
Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşı sürerken NATO birlikleri de gözdağı Rusya'ya vermeye devam ediyor. NATO, Rusya'nın komşusu Norveç'te soğuk hava koşullarında kara, hava, deniz tatbikatlarından oluşan son 30 yılın en büyüğü niteliğindeki operasyonuna devam ediyor. Haziranda Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının değerlendirileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda Rusya'nın kuzey kanadında 1300 kilometrelik sınırda yeni bir NATO üyesi olacak.
28.03.2022 09:33 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:34
NATO'nun tatbikatı duyurduğu yazılı açıklamasında, "Cold Response" ismi verilen operasyonun 8 ay öncesinden planlandığı ve düzenli bir tatbikat olduğu, Rusya'nın Ukrayna saldırılarıyla ilgisi olmadığı vurgulandı.
Ancak operasyonun Rusya'nın sınır komşusu Norveç'te yapılması, NATO üyesi olmamasına rağmen diğer komşusu Finlandiya'nın da katılımcılar arasında yer alması ve son 30 yıldır Kuzey Kutbu'nda yapılan en büyük tatbikat olması nedeniyle dikkati çekiyor.
Haziranda Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının değerlendirileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda Rusya'nın kuzey kanadında 1300 kilometrelik sınırda yeni bir NATO üyesi olacak.