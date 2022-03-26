Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Vladimir Zelenskiy Doha Forumu'na flaş mesaj! Sözlerine "Esselamu Aleyküm" diyerek başladı...

"RAMAZAN AYININ GÖLGEDE KALMAMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Ukrayna'nın topraklarını ekmesinin sancılı olacağının altını çizen Zelenskiy şunları söyledi:

"Ukrayna dünyadaki en önemli yağ, buğday, mısır ihracatçılarından bir tanesi. Dünya Covid-19 salgınından sonra kendine gelemedi ve gıda konusunda risk altında. Ruslar tahıl ekimini engellemek için Ukrayna topraklarını mayınlıyor, tarım makinelerini ve yakıt depolarını vuruyor. Limanlarımızı işgal ettiler. Ülkemizde yeterince gıda var ancak ihracatın engellenmesi birçok ülkeyi vuracak. İslam ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ve diğer ülkeler zarar görecek. Biz dünyada tahıl krizi çıkmasını engellemeliyiz.

Rusya için uygulanan tüm yaptırımlar onu barışa zorlamak için. Rus gazının ve petrolünün Avrupa tarafından alınmasının iptali zaman alacak. Katar, enerji bakımından ümit verici bir partner. Avrupa'nın geleceği sizin yaptırımlarınıza bağlı. Enerji kaynaklarınızın üretimini arttırın. Rusya enerji konusunu dünyayı tehdit edecek bir silah gibi kullanamasın. Ramazan ayı bir hafta sonra başlıyor. Bu ayın önemini ve anlamını kimseye anlatmamıza gerek yok.

"MÜSLÜMANLAR RAMAZAN AYINDA ÜLKESİNİ KORUMAK ZORUNDA KALACAK"

Bütün dünya bunu biliyor ve saygı duyuyor. Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini ve özgürlüğünü korumak zorunda kalacak. Bizler daha fazla birlikte çalışmalı ve Rusya'nın barışı istemesini sağlayarak Ramazan ayının gölgede kalmamasını sağlamalıyız. Bizler uluslararası düzeni sadece Ukrayna için değil herkes için korumalıyız. Afganistan'dan başlayarak, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Somali'de barış olması için çalışmalıyız. Yaşasın Ukrayna"